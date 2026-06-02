В Калуге BMW слетела в столб

В Калуге BMW врезался в столб, есть пострадавший
В Калуге ночью, 2 июня произошло ДТП. Машина влетела в столб уличного освещения по улице Московской, сообщается региональным МЧС.
«В 00:43 мск поступило сообщение о ДТП в Калуге, по улице Московская. Произошел наезд автомобиля BMW на столб уличного освещения. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.
О состоянии пострадавшего не указывается. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
К ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники.