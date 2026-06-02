Водитель погиб в ДТП на трассе в Калужской области

Водитель погиб в перевернувшейся на трассе в Калужской области «Ладе». Авария произошла вечером в понедельник, 1 июня на 2 км автодороги «Спас‑Деменск — Теплово» — Наумово Спас‑Деменского муниципального округа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«По предварительным данным, водитель 1974 года рождения на автомобиле «Ваз‑21150», двигался в сторону деревни Теплово. Во время движения он не учел дорожные условия и не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортным средством. В результате, не справился с управлением, что привело к неконтролируемому заносу автомобиля с последующим опрокидыванием на проезжей части», - сказали в пресс-службе.

Водитель скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.