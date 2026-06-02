Мотоциклист врезался в припаркованный автомобиль под Воронежем

В селе Евдокиевка Кантемировского района мотоцикл под управлением 51-летнего водителя врезался в припаркованную иномарку. Мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили в региональном ГУ МВД.

По предварительным данным, местный житель, управлявший мотоциклом «Рейсер ZWC2-300x», двигался по обочине и врезался в припаркованный у дома №50 по улице Центральной автомобиль Ford Mondeo.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным ГУ МВД по Воронежской области, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 109 дорожно-транспортных происшествий. Из них 73 произошли в Воронеже, 13 — на федеральных трассах и 23 — в районах области. В семи авариях травмы получили 12 человек, ещё два человека погибли.

Ранее в Павловском районе на трассе М-4 «Дон» произошла смертельная авария. Столкнулись 2 фуры, водитель одной из них погиб.