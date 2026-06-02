Автобус сбил велосипедиста в Кирове

ДТП случилось около 1 июня в 7:35 на улице Павла Корчагина у дома №117. По данным областной Госавтоинспекции, 55-летний водитель автобуса «ЛИАЗ», следовавшего по городскому маршруту №3, совершил наезд на 80-летнего мужчину-велосипедиста.

В результате травмы получил не только пожилой велосипедист, но и 24-летняя девушка-пассажир общественного транспорта.

По факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку.