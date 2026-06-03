84 ДТП произошло за сутки в Свердловской области

За минувшие сутки в Свердловской области случилось 84 ДТП. В пяти из них пострадали люди — травмы получили шесть человек, причём трое из них дети.

Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Госавтоинспекции, среди основных причин аварий — управление транспортом без прав, перевозка пассажиров без мотошлемов, передача мототехники подросткам родителями, а также небезопасная скорость и нарушения на пешеходных переходах.

В посёлке Большой Исток 15-летний подросток без прав управлял питбайком, подаренным родителями. При повороте налево 41-летняя женщина на автомобиле не уступила дорогу и столкнулась с питбайком. Пассажирка — 14-летняя девочка — ехала без мотошлема и получила травмы. Родителей оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В Сарапулке 17-летний подросток без прав на мотоцикле «Иж» не справился с управлением на просёлочной дороге и опрокинулся. Водитель и его 17-летний пассажир оба были без шлемов, получили травмы головы.

В Екатеринбурге на улице Фрунзе водитель «Киа» при проезде нерегулируемого перехода сбил мужчину на прокатном электросамокате — тот пересекал дорогу, не спешившись. В Пригородном районе Нижнего Тагила водитель в тёмное время суток не справился с управлением при появлении животного на дороге, съехал в кювет и опрокинулся. Сам он был не пристёгнут ремнём безопасности.

ГАИ напоминает: передача ключей от мототехники подростку, поездка без шлема, игнорирование ремня безопасности, выезд на перекрёсток без спешивания — это не формальности, а условия сохранения жизни и здоровья.

На днях свердловская ГАИ напомнила об ответственности за фото и видео нарушений ПДД.