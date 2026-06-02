В Ленобласти КАМАЗ покатился и раздавил водителя

В Ленинградской области мусоровоз, не поставленный на ручник, раздавил 50-летнего водителя. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 1 июня в поселке Памир, когда водитель вышел из кабины, чтобы погрузить мусорный контейнер. Однако он не поставил тяжелую машину на ручник и КАМАЗ самопроизвольно покатился.

Мужчина оказался зажат между кузовом и ограждением. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью.

