Пять человек пострадали в аварии в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. Пять человек пострадали в ДТП в Удмуртии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

ДТП произошло 1 июня около 21:00 на дороге «Ижевск-Ува» в Завьяловском районе. По предварительным данным, 45-летняя женщина за рулём «Фольксваген Тигуан» врезалась в «Ладу Калина», которая ехала впереди. Водитель отечественного автомобиля остановился на перекрёстке, чтобы повернуть налево в разрешённом месте, в это время в него и въехала иномарка. После столкновения «Лада» съехала в кювет.

В результате ДТП четыре пассажира «Лады Калина», в том числе пятилетний ребенок, и 48-летний пассажир «Фольксваген Тигуан» получили травмы разной степени тяжести.