В Москве женщина на Rolls-Royce Spectre попала в ДТП

Женщина за рулем белого Rolls-Royce Spectre стоимостью около 50 миллионов рублей попала в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве. Срок действия ее полиса КАСКО на момент аварии не вступил в силу. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в Telegram-канале «Москва с огоньком».

— Владелица люксового автомобиля стоимостью около 50 миллионов рублей рассказала, что ремонт автомобиля обойдется в 10 миллионов рублей, потому что КАСКО в день аварии еще не вступил в силу, — говорится в публикации.

Участником ДТП также стала машина такси.

