Мотоциклист столкнулся с Peugeot в Новомосковске

В Новомосковске водитель мотоцикла протаранил не пропустивший его Peugeot 308. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Сообщается, что все произошло 1 июня в 14:00 около дома № 17 по улице Космонавтов 59-летний водитель автомобиля Peugeot 308 при выезде со второстепенной дороги не пропустил мотоциклиста Honda за рулем которого находился 26-летний водитель.

В результате ДТП различные травмы получил водитель Peugeot 308 и водитель мотоцикла, после чего последний был госпитализирован.