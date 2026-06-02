Водитель Volkswagen сбил 5‑летнюю девочку на переходном переходе в Городце

ДТП произошло вечером 1 июня у дома №114 по улице Кирова в Городце. По предварительным данным, 29-летняя водитель автомобиля Volkswagen Touareg, двигаясь от центра города в сторону улицы Лесхоза, при проезде пешеходного перехода не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на ребенка, перебегавшего проезжую часть по «зебре».

Девочка получила травмы и была госпитализирована. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 62 ребёнка пострадали в ДТП с начала года в Нижнем Новгороде.