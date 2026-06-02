Подросток на мотоцикле столкнулся с лосем

16-летний мотоциклист погиб после столкновения с лосем, выбежавшим на проезжую часть в Смоленской области. По данному факту прокуратура региона начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного органа.

"Прокуратура Угранского района Смоленской области организовала проверку по факту ДТП, в котором погиб 16-летний подросток. Управляя мотоциклом, он не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с выбежавшим на проезжую часть лосем", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что несовершеннолетний умер от полученных травм до приезда врачей.

Прокуратура намерена дать оценку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также действиям уполномоченных органов по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта.