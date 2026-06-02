Пенсионер на Toyota разбился об пятиэтажку в Новосибирске

За рулем находился 75-летний мужчина. По предварительным данным ГАИ, водитель 1951 года рождения просто пересек проезжую часть, съехал на обочину и врезался в препятствие.

Удар оказался настолько сильным, что сибиряк получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался еще до приезда медиков. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Им предстоит понять, почему водитель внезапно потерял управление на обжитом участке дороги. Но пока версий немного.

Подобные случаи нередко связывают с резким ухудшением здоровья пожилых людей прямо во время движения. Часто в таких ситуациях машина становится неуправляемой из-за того, что человеку за рулем внезапно становится плохо, например, подводит сердце.

Точные причины этой трагедии установит экспертиза. Она покажет, случился ли у водителя приступ или произошла какая-то техническая поломка самой Toyota RAV4. Следственные мероприятия на улице Макаренко продолжаются.