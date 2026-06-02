Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Дзержинском

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Володарском округе выросло до восьми. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, авария произошла в 12:30 на 11 км дороги Дзержинск — Володарск — Ильино. 66-летняя женщина, которая находилась за рулем Hyundai, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и влетела в ПАЗ. Водитель легкового автомобиля скончалась на месте. Ранее сообщалось о четырех пострадавших, но сейчас стало известно, что их восемь.

62-летняя пассажирка автобуса была госпитализирована с переломами челюсти и левой кисти. У 73-летней женщины диагностировали ушиб грудной клетки, у 74-летней пассажирки — артериальную гипертензию и ушиб правого плеча, а у 16-летней девушки зафиксировали острую реакцию на стресс. Всех троих доставили в больницу, но потом отпустили домой.

Также сотрудники скорой помощи осмотрели 82-летнего мужчину с ушибом грудной клетки. Ему госпитализация не потребовалась. Еще трое обратились в медучреждение самостоятельно: у 68-летней женщины и 16-летнего юноши диагностировали закрытую травму черепа и сотрясение мозга, а у 74-летней пассажирки автобуса — ушиб нижних конечностей. Всех их отпустили из больницы.

Напомним, что СК организовал доследственную проверку по факту аварии. К выяснению обстоятельств ДТП также подключилась прокуратура.

