В Москве осудили водителя грузовика за ДТП с двумя погибшими

Столичный суд приговорил к трем годам колонии водителя по фамили Целогуз, который на грузовике врезался в легковушку на перекрестке на Южнопортовой улице в Москве. В результате ДТП погибли двое мужчин. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции государственного обвинителя Лефортовской межрайонной прокуратуры 41-летний Сергей Целогуз приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказала Нефедова.

Мужчину также лишили водительских прав на 2,5 года.

ДТП произошло в сентябре прошлого года. Целогуз нарушил ПДД, выехав на перекресток на красный сигнал светофора. Там он столкнулся с машиной марки Fiat Ducato, в которой находились пятеро мужчин. Трое из них получили серьезные травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью. В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело, он признал вину.

