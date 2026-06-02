Пьяная женщина устроила ДТП в Хакасии

Ночью 2 июня 2026 года в Хакасии пьяная 29-летняя жительница Минусинска устроила смертельную аварию. На 72-м километре трассы Усть-Абакан — Ербинское она превысила скорость, не справилась с управлением, в результате чего авто улетело в кювет и перевернулось. В салоне находились шесть пассажиров, из них трое детей.

В результате ДТП 33-летняя женщина и пятилетняя девочка скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью. Двое малолетних детей госпитализированы в тяжелом состоянии, остальным пассажирам оказали помощь.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель была пьяна. Ее задержали, решается вопрос о мере пресечения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.