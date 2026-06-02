Дети и взрослые погибли в ДТП в регионе РФ

В Ленобласти во вторник произошло серьезное дорожное происшествие, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Стало известно, что инцидент произошел в Тихвинском районе: две иномарки столкнулись на 438 километре трассы А-114. В результате лобового столкновения Renault Duster и Audi погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадали еще двое взрослых, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали спасатели МЧС Тихвинского района, они проводили деблокировку погибших и пострадавших.