Трое подростков на электросамокате сбили 89-летнюю женщину

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту наезда электросамоката с тремя молодыми людьми на 89-летнюю женщину на тротуаре – она, как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Башкирии, упала и получила травмы.

На улице Гагарина трое молодых людей, пренебрегая правилами безопасности, все втроем передвигались на одном арендованном электросамокате. Они совершили наезд на пожилую женщину. В результате столкновения она упала и получила телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП. В ходе расследования будет дана правовая оценка не только действиям молодых людей, но и компании по кикшерингу в части обеспечения требований безопасности при эксплуатации самокатов.