Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе в регионе РФ

На трассе А-114 в Ленинградской области произошло еще одно смертельное ДТП за вторник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Стало известно, что на 395 километре трассы в Бокситогорском районе произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал.

Спасатели провели деблокировку пострадавшего (которого позднее госпитализировали) и погибшего, которые находились в зажатом состоянии в машине.

Данные о состоянии пострадавшего уточняются.

Напомним, ранее во вторник стало известно, что на той же трассе в Тихвинском районе в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей.