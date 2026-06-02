В российском регионе пассажирский поезд протаранил автомобиль

В Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде, которое едва не обернулось трагедией.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, инцидент случился около 17:45 по московскому времени на переезде, расположенном между станциями Бежецк и Шишково. Водитель легкового автомобиля, игнорируя элементарные правила безопасности, выехал на железнодорожные пути прямо перед носом у приближающегося пассажирского поезда.

Машинист состава, следовавшего по маршруту Кострома — Санкт-Петербург, применил экстренное торможение, однако расстояние было слишком маленьким, и избежать столкновения не удалось.

По предварительным данным, в результате этого происшествия никто из людей не пострадал.

Специалисты Октябрьской магистрали отметили, что схода подвижного состава удалось избежать благодаря профессиональным действиям локомотивной бригады. Также ДТП никак не повлияло на график движения других поездов — задержки и отмены рейсов не зафиксированы. После того как сотрудники железной дороги провели необходимый осмотр состава, убедившись в отсутствии технических неисправностей и повреждений, угрожающих безопасности движения, поезд продолжил свой путь по маршруту в Санкт-Петербург.