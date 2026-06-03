Жертвами аварии в Кильмезском районе стали трое парней

В аварии с фурой погиб водитель легковушки и два его пассажира.

© Первоисточник

В Госавтоинспекции Кировской области уточнили данные о жертвах смертельного ДТП, которое произошло 2 июня около 19:35 на 215-м километре автодороги «Казань — Пермь» в Кильмезском районе.

По информации ведомства, при столкновении «Лады Калины» и «Вольво» погибли три человека: 19-летний водитель легковушки и его пассажиры 20 и 22 лет. Ещё один пассажир, 24-летний мужчина, получил травмы.

По факту аварии проводится проверка, выясняются её причины и обстоятельства.