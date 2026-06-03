Три человека пострадали в ДТП в Иркутской области

Трое подростков госпитализированы после ДТП в Иркутской области.

© Московский Комсомолец

Трое подростков в Усольском районе Иркутской области пострадали в результате аварии, которую устроила 17-летняя школьница, не имевшая водительских прав. Девушка взяла машину матери, не справилась с управлением, и автомобиль опрокинулся, сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

По данным ведомства, 17-летняя девушка, не имея водительских прав, села за руль автомобиля Suzuki Wagon R, принадлежащего её матери. В момент аварии в салоне находились двое её одноклассников.

По предварительным данным, школьница не справилась с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. Все трое подростков получили травмы и были госпитализированы.

Полицейские установили, что автомобиль принадлежит матери предполагаемой виновницы ДТП. Женщине грозит наказание за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

Прокуратура Иркутской области взяла под контроль ход проверки по факту этого дорожно-транспортного происшествия.

Ваша надёжная лента новостей — в MAX.