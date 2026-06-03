Известный рестлер погиб в ДТП по дороге на поединок

В Мексике трагически погиб популярный рестлер. Авария с летальным исходом произошла, когда спортсмен ехал на очередное выступление.

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29 мая 29-летний Тони Сирио из Мехико, известный в рестлинге под псевдонимом The Master of Time («Повелитель времени), следовал на шоу, где ему предстояло стать участником главного поединка вечера.

На одном из перекрестков мотоцикл спортсмена столкнулся с грузовиком, после чего его отбросило в стоящий неподалеку фургон. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, медики не смогли спасти мужчину.

Один из очевидцев происшествия сообщил, что незадолго до ДТП у Сирио произошел конфликт с другим участником дорожного движения. По словам свидетеля, после ссоры мотоцикл рестлера подрезали — из за этого он и вылетел на полосу движения грузовика.

Однако представители полиции поставили под сомнение достоверность этих показаний. По их оценке, изложенная очевидцами версия не согласуется с реальной картиной дорожно-транспортного происшествия, сообщает Daily Star.

Ранее стало известно, что в застрявший на переезде автобус со школьниками в Бельгии врезался поезд. В автобусе находились семеро школьников, водитель и сопровождающий. По предварительным данным, погибли двое подростков и двое взрослых.