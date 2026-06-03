В Калужской области водитель врезался в дерево

В Людиново Калужской области во вторник, 2 июня произошло ДТП. Водитель погиб во врезавшейся в дерево машине, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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«На улице Хотеевых около дома №2 в Людиново произошло ДТП. Водитель 1956 года рождения на Kia Rio двигался в сторону улицы Лясоцкого. Мужчина не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево», - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП водитель скончался на месте до прибытия бригады скорой медпомощи.