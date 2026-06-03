Во Владивостоке водитель сбил школьницу во дворе многоквартирного дома

В столице Приморья водитель Toyota Prius сбил около дома восьмилетнюю школьницу, которая переходила дорогу. Сигнал о происшествии поступил из городского травмпункта № 1, куда доставили ребенка, сообщает пресс-служба УМВД региона.

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По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь по придомовой территории возле дома № 101 на проспекте Красного Знамени, сбил школьницу, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП девочка пострадала, ей назначено амбулаторное лечение.

Водитель имеет 15-летний стаж управления транспортным средством. В 2026 году он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД восемь раз, однако все штрафы были оплачены. Состояние опьянения у водителя не установлено.

По факту ДТП были составлены административные протоколы по целому ряду статей КоАП РФ.