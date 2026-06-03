20-летний водитель Audi устроил ДТП в Усмани Липецкой области

Смертельная авария произошла накануне поздним вечером на улице Октябрьской в Усмани. По данным Госавтоинспекции Липецкой области, около 23:00 20-летний водитель Audi не справился с управлением и врезался в световую опору.

© «Новости Липецка»

В результате ДТП 22-летняя пассажирка погибла на месте происшествия. Травмы также получили водитель и две пассажирки автомобиля в возрасте 20 и 17 лет. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пять человек и один погиб.