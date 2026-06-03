Пьяный водитель устроил ДТП на трассе в Тверской области

На 215-м километре трассы «Балтия» в Ржевском районе Тверской области пьяный водитель устроил ДТП, повредив свой внедорожник, зацепив его об отбойник. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил, что виноваты дорожные рабочие.

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Водитель отобрал у дорожников лопату, разбил ею все стекла в служебном микроавтобусе и начал гоняться за проезжающими машинами, пытаясь попасть лопатой по движущимся авто. Закончилось все закономерно.

Очевидцы вызвали полицию. Дебошира задержали, теперь ему грозит уголовная ответственность. Силовики ходатайствуют перед судом о заключении буйного водителя под стражу.