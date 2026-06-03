Corvette C8 не пережил аварию, но спас водителя

Издание Carscoops обнародовало фото сильнейшей аварии, в которую попал Corvette C8. "Машина не пережила ДТП, но водитель выжил", - отмечает издание.

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По данным калифорнийского дорожного патруля (CHP), превышение скорости привело к тому, что водитель Corvette потерял контроль над машиной на трассе в штате Калифорния.

По словам очевидцев, среднемоторный споркар ехал в заносе боле сотни метров, после чего перевернулся и кузов сильно деформировало. Несмотря на серьезность аварии, водитель выжил, получив серьезные травмы.

Данные, полученные от калифорнийской полиции, свидетельствуют о том, что перед аварией Corvette двигался со значительным превышением скорости. Контроль над машиной был утерян на вираже, говорится в сообщении. Затем автомобиль съехал с дороги и перевернулся уже в близлежащем поле.

Фотографии, опубликованные калифорнийской полицией, демонстрируют, насколько сильным было столкновение. Каждая панель автомобиля получила значительные повреждения. Оба задних колеса полностью оторвало. Водительская сторона автомобиля была настолько сильно повреждена, что модель трудно опознать. Лобовое стекло со стороны водителя выгнулось внутрь салона.

Тем не менее, несмотря на ошеломляющие повреждения, водитель выжил и находится в больнице. Исход красноречиво говорит о прочности кузовной конструкции Corvette и эффективности современных систем защиты при столкновении.

Отметим, что в кузове Corvette C8 помимо большого процента высокопрочной стали применены запрограммированные зоны деформации в передней и задней частях кузова, а также усиленные боковые брусья в дверях, принимающие на себя удар. Особые стекла меньше склонны к разрушению и выпадению, удерживаются в раме даже при сильном ударе.