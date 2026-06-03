Массовая авария с участием пяти машин произошла на трассе под Псковом

В крупном ДТП под Псковом пострадала женщина.

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В Псковском муниципальном округе невнимательность водителя большегруза спровоцировала цепное столкновение транспортных средств. В результате дорожного инцидента одна из легковых машин вылетела в кювет, а другой автомобиль принял на себя основной удар.

Авария случилась 2 июня в 19:05 на 8-м километре автомобильной дороги Псков — Изборск. Официальные представители пресс-службы управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области сообщили Псковской Ленте Новостей, что виновником происшествия стал 68-летний мужчина за рулем грузового автомобиля «Мерседес». Нарушив правила дорожного движения, водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию и протаранил ехавшую впереди легковушку «Шкода Фабия» под управлением 73-летнего мужчины, после чего «Шкода» съехала в глубокий кювет.

Специалисты ведомства пошагово восстановили дальнейший ход массового столкновения. После первого удара тяжелый грузовик врезался в кроссовер «Джили Манджаро», которым управляла 39-летняя женщина.

От мощного толчка китайский внедорожник отбросило на автомобиль «Рено Меган» под управлением 70-летнего водителя, а завершающий удар получила машина «Фольксваген Тигуан», за рулем которой находилась 42-летняя женщина. В результате масштабного инцидента травмы получила только водитель «Джили». Эксперты дорожной полиции провели медицинское освидетельствование всех участников аварии и подтвердили, что в момент ДТП все водители были абсолютно трезвыми, сообщает Псковская Лента Новостей.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае Суксунский районный суд избрал меру пресечения 48-летнему жителю Удмуртии, по вине которого в страшной аварии погибла почти вся семья.