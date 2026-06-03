В Воронеже иномарка врезалась в КамАЗ, водитель госпитализирован

Вчера, 2 июня, в Воронеже произошло столкновение. Иномарка влетела в КамАЗ на улице 9 Января, водитель автомобиля попал в больницу. Подробностями ДТП поделились в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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Согласно предварительным данным, 74-летний водитель за рулем автомобиля "Форд Фьюжн" двигался со стороны улицы Антонова-Овсеенко в сторону улицы Дорожной. Пенсионер не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего иномарка влетела в движущийся перед ней КамАЗ-65115, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

В результате аварии водитель иномарки получил травмы. Мужчину доставили в больницу.

За минувшие сутки в Воронежской области зафиксировали 103 автомобильных аварий. 71 из них произошла в Воронеже, 22 - в районах области, а еще 10 - на федеральных трассах. В трех авариях 3 человека получили травмы.