Мотоциклист сбил женщину, когда уходил от погони ДПС в Норильске

В Норильске мотоциклист сбил женщину во время попытки скрыться от сотрудников ДПС. По предварительным данным, водитель вместе с пассажиром пытался уйти от преследования полиции. Об этом в среду, 3 июня, сообщает Kras Mash.

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На большой скорости мотоцикл выехал на участок, где находилась прохожая, и совершил наезд. От удара женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

После столкновения водитель и пассажир упали с мотоцикла. По сообщениям очевидцев, они попытались покинуть место происшествия, однако скрыться им не удалось.

В результате обоих доставили в отдел полиции для разбирательства. Состояние пострадавшей уточняется, передает Telegram-канал.

Ранее пьяный водитель сбил мужчину и его сына на обочине трассы в Клину. После этого он уехал с места ДТП. Силовики задержали подозреваемого. В результате аварии мужчина скончался, его сын попал в больницу. В отношении водителя возбудили уголовное дело, он отправлен в СИЗО.