Грузовик на трассе в Самарской области спровоцировал цепную реакцию ДТП

Водитель грузовика DAF, следовавший из Самары в Москву, не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на автомобиль Lada Granta, который остановился перед светофором.

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В результате удара Granta столкнулась с впереди стоящим автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 38-летнего водителя. Далее "Жигули" по инерции продолжили движение и совершили наезд на полуприцеп в составе грузового тягача Dongfeng.

В ДТП пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ-21074. Им назначено амбулаторное лечение.