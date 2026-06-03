Nissan столкнулся с ГАЗом в Волгограде

Авария произошла 2 мюня в 08.20 напротив дома № 121 по улице Шурухина.

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В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. По данным регионального главка МВД России, 71-летний водитель автомобиля «Ниссан Кашкай» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «ГАЗ-3302», двигавшимся по главной дороге.

В результате аварии водитель «ГАЗа» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.