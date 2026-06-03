Дерево насквозь прошило автомобиль в Смоленской области

Днем 2 июня на 291-м километре федеральной трассы М-1 «Беларусь» в Сафоновском муниципальном округе Смоленской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. После съезда в кювет автомобиль столкнулся с ограждением. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Смоленской области.

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За рулем автомобиля марки Holing находился 44-летний мужчина. Dодитель не учел дорожные условия и не выбрал безопасную скорость, после чего потерял управление и съехал с проезжей части в кювет. Там машина на полном ходу врезалась в ограждение, предназначенное для защиты от выхода диких животных на дорогу.

Судя по фото, огромное дерево пробило кузов машины и лобовое стекло. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с которыми доставлен в медицинское учреждение.

До этого в Норильске байкер снес женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине.

Ранее хищник резко выбежал на трассу в российском регионе.