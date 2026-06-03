Во Франции произошло ДТП с участием более 20 машин

Крупная авария произошла в городе Антиб на юге Франции, травмы получили 37 человек. Об этом сообщил телеканал France 3.

По его данным, грузовик протаранил более 20 машин во время затора на одной из местных дорог.

Водитель задержан и помещен под стражу. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить, спровоцировал ли мужчина ДТП умышленно. Как отмечает France 3 со ссылкой на источник, подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции.

В то же время компания, которой принадлежит грузовик, охарактеризовала водителя как надежного профессионала и заявила, что в момент происшествия он возвращался на автобазу.