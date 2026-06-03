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Во Франции произошло ДТП с участием более 20 машин

ТАСС

Крупная авария произошла в городе Антиб на юге Франции, травмы получили 37 человек. Об этом сообщил телеканал France 3.

Во Франции произошло ДТП с участием более 20 машин
© РИА Новости

По его данным, грузовик протаранил более 20 машин во время затора на одной из местных дорог.

Водитель задержан и помещен под стражу. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить, спровоцировал ли мужчина ДТП умышленно. Как отмечает France 3 со ссылкой на источник, подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции.

В то же время компания, которой принадлежит грузовик, охарактеризовала водителя как надежного профессионала и заявила, что в момент происшествия он возвращался на автобазу.