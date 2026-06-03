Человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Севастополе

По данным портала "ВЕСТИ", в Севастополе расследуют детали дорожной аварии, унесшей одну жизнь и причинившей вред здоровью троих участников. Информацию предоставили представители городской прокуратуры.

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Инцидент случился 3 июня примерно в 17:40 по московскому времени на территории СНТ «Троллейбусник-1» на Фиоленте. Согласно предварительным данным, 42-летний автомобилист, управлявший ВАЗ-2106, потерял контроль над машиной из-за превышения скорости и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с микроавтобусом Nissan.

«В ходе столкновения один из пассажиров «Жигулей» получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался еще до приезда бригады скорой помощи», — уточнили в ведомстве.

С повреждением здоровья также столкнулись водитель и пассажирка легковушки, а также пассажир микроавтобуса; все они были доставлены в медицинские учреждения. По факту случившегося запущена служебная проверка.