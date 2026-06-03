Друг погибшего фотографа Добромиловой назвал виновника смертельного ДТП

В аварии, в результате которой погибла фотограф Ксения Добромилова, виновата и она, и мотоциклист Максим Заверюха, который врезался в девушку. Такое мнение выразил друг погибшей по имени Андрей. Он назвал случившееся «трагической случайностью».

© Вечерняя Москва

— Мы выходим для того, чтобы сделать искусств, — вот и она занималась этим. Есть ведь фотографы спортивного репортажа, которые всегда в зоне риска, тут никто не застрахован. Виновен и один, и вторая — она в том, что оказалась на проезжей части, а он, что не справился с управлением, — подчеркнул мужчина в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

7 мая столичный суд отправил под домашний арест байкера, который сбил насмерть Ксению Добромилову, до 5 июля. Во время судебного заседания мужчина разрыдался и пожелал возместить ущерб семье погибшей.

8 мая фотографа похоронили на Токаревском кладбище — прощание с артисткой прошло в закрытом формате.

Авария, в которой погибла Ксения Добромилова, произошла на Большой Дорогомиловской улице. Девушка снимала байкеров на проезжей части, а один из них ее сбил. Врачи не смогли реанимировать фотографа. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».