Во Владивостоке водитель Prius сбил восьмилетнюю девочку во дворе дома

Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, которое произошло в Первореченском районе города. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

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Информация о происшествии поступила в дежурную часть полка ДПС из городского травмпункта № 1. Медики сообщили, что в районе проспекта Красного Знамени автомобиль совершил наезд на ребенка.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Prius двигался по придомовой территории возле дома № 101 на проспекте Красного Знамени и совершил наезд на восьмилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения машины.

В результате происшествия школьница получила травмы. После осмотра врачей ей было назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что за рулем иномарки находился водитель с 15-летним стажем управления транспортными средствами. В текущем году мужчину уже восемь раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. При этом неоплаченных штрафов за ним не числится.

Проверка показала, что в момент аварии водитель был трезв.

По итогам разбирательства сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении мужчины сразу несколько административных материалов. Ему вменяются управление автомобилем без необходимых документов и страхового полиса, нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью пешехода, а также невыполнение обязанностей, предусмотренных ПДД для участников дорожно-транспортного происшествия.