Мотоциклист пострадал после столкновения с легковушкой в Лыскове

В Лыскове произошла авария с участием мотоцикла. К сожалению, водитель пострадал. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

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Вчера, 3 июня, около 20:45 на улице Мичурина в Лыскове случилось ДТП. 21-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу мотоциклу. В результате 28-летний водитель мотоцикла врезался в легковушку и получил травмы — его доставили в больницу на карете скорой помощи.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что водитель иномарки сбила 5‑летнюю девочку на переходном переходе в Городце.