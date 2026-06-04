Серьезная авария с автобусом произошла в Иваново

В среду, 3 июня 2026 года, в вечернее время в областном центре произошло серьезное происшествие с участием рейсового автобуса. Инцидент случился в районе дома №11 по улице Шубиных города Иваново. По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие.

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Прокуратура Ленинского района незамедлительно подключилась к ситуации и взяла на особый контроль выяснение всех деталей случившегося. Надзорное ведомство также будет следить за ходом процессуальной проверки, организованной по данному факту, и за тем, какое процессуальное решение будет принято по ее завершении.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры проведут оценку соблюдения законодательства в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров. Если в действиях перевозчика найдут нарушения, будут приняты соответствующие меры реагирования. Все обстоятельства дорожной аварии предстоит восстановить в ближайшее время.

Процессуальную проверку также организовали следователи СК.