Маршрутка с пассажирами врезалась в трактор на Серовском тракте

На 281-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло ДТП с участием микроавтобуса Iveco и трактора "Беларус". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

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Авария произошла 3 июня около 15:30. По предварительным данным, 50-летний водитель маршрутки выполнял рейс Нижний Тагил – Екатеринбург. Он пошел на опережение движущейся впереди машины и не заметил на обочине трактор, выполнявший дорожные работы. От удара Iveco отбросило на противоположную обочину.

"Водитель трактора и 17 пассажиров микроавтобуса не пострадали. Медики осмотрели водителя микроавтобуса, оказали ему необходимую помощь, после чего он был отпущен домой, в лечении не нуждается", – уточнили в УГИБДД.

Освидетельствование показало, что оба шофера на момент ДТП были трезвы. Также выяснилось, что мужчина, управлявший маршруткой, шесть раз привлекался за нарушение ПДД.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии.

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