21-летний водитель сбил женщину на "зебре" в Брянске

В среду, 3 июня, в областном центре зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим. Авария произошла вечером на улице Костычева.

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По предварительным данным, в 21:20 21-летний водитель автомобиля «Шевроле Ланос» двигался по ул. Костычева от проспекта Станке-Димитрова в сторону ул. Крахмалева. В этот момент он совершил наезд на 29-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо относительно движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в медицинское учреждение.

По факту происшествия проводится проверка. По её итогам будет дана юридическая оценка действиям всех участников аварии.