В ДТП с экскаватором погибла жительница Мурманской области

В Пудожском районе Карелии сегодня утром произошло ДТП. Экскаватор столкнулся с легковым автомобилем.

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ЧП случилось на 337-м километре региональной автодороги Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож. По предварительной информации полиции, водитель кроссовера врезался в экскаватор, который занимался строительно-ремонтными работами на дороге.

В ДТП погибла женщина-пассажир, еще один пассажир и водитель легковой машины госпитализированы. Погибшая и пострадавшие - жители Мурманской области. Они направлялись в сторону Архангельской области.

Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.