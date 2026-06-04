Четырех лошадей сбили на трассе А-107 в Подмосковье

Автомобилисты сбили четырех лошадей, которые выбежали на дорогу на трассе А-107 в Московской области. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в Telegram-канале «Москва 24».

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— Тревожная ночь в Подмосковье на трассе А-107: здесь сбили лошадей, которые выбежали на дорогу, — говорится в публикации.

Одно из животных погибло. Одна лошадь получила сотрясение мозга. Ее удалось поймать и отвезти в конюшню, откуда она сбежала. Еще двое лошадей, по словам очевидцев, находятся в лесу.

В начале апреля автомобилисты заметили двух лошадей, бежавших по МКАД. Они смогли сбежать из конюшни, так как там забыли закрыть дверь стойла. Впоследствии скакунов поймали.