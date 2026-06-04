В Японии женщина высунулась из машины на ходу и погибла

В Японии не смогли спасти молодую мать из префектуры Гифу, которая высунулась из машины на ходу и погубила себя. Об этом пишет Mothership.

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Трагическое происшествие случилось 28 мая в поселке Касамацу, префектура Гифу. 21-летнюю Кокоро Мацуи нашли в машине на парковке с тяжелыми травмами. Ее доставили в больницу. Врачи девять часов боролись за жизнь японки, но спасти не смогли.

Записи с камер наружного наблюдения показали, что Мацуи, находясь на переднем пассажирском сиденье автомобиля, высунулась в окно во время движения. В этот момент машина подъезжала к небольшому тоннелю под железнодорожным полотном. Женщина ударилась о стену тоннеля головой и верхней частью тела.

За рулем машины был 21-летний водитель, а на заднем сиденье — маленький сын Мацуи. Молодого человека задержали. Полиция считает, что он вел автомобиль пьяным. Мальчик не пострадал. Следователи заявили, что водитель был другом Мацуи.

Ранее сообщалось, что в Таиланде автомобиль под управлением пожилого жителя провинции Канчанабури врезался в переходившего дорогу слона и загорелся. Одного из пассажиров спасти не удалось.