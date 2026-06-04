В Иванове автобус столкнулся с автомобилем

В ДТП 3 июня с пассажирским автобусом пострадали водитель и трое его пассажиров. Авария произошла в 19:00 в Иванове на улице Шубиных, где 40-летний водитель автобуса «ПАЗ» совершил столкновение с остановившимся впереди попутным автомобилем «Фотон» под управлением 31-летнего мужчины.

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В результате происшествия сам водитель автобуса с различными травмами был доставлен в больницу. Помимо него, медицинская помощь потребовалась трём пассажиркам: 74-летней женщине, а также девушкам 20 и 22 лет - все они госпитализированы с полученными повреждениями. В отношении водителя автобуса составлен административный материал по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками).

Кроме того, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, предусматривающей нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Обстоятельства аварии и степень тяжести полученных травм уточняются.