В Подмосковье перевернулся автобус с 14 пассажирами

Автобус с 14 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Солнечногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

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По данным главка, ДТП произошло около 10:50 мск на 325-м километре ЦКАД.

"По предварительной информации, водитель, находясь за рулем автобуса, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В салоне автобуса находились 14 граждан. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося.