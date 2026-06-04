Известный тренер по гимнастике попал под мотоцикл в центре Москвы

Заслуженный тренер России по гимнастике Вячеслав Селифанов получил смертельную травму, попав под мотоцикл 3 июня в центре Москвы. Байкер утверждает, что двигался на разрешающий сигнал светофора.

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Как стало известно «МК», авария произошла около 23.00 на пересечении Звенигородского шоссе с 2-й Звенигородской улицей. 72-летний тренер со своей супругой пересекал улицу по регулируемому пешеходному переходу. Они не успели дойти, как светофор начал мигать зеленым, предупреждая о смене сигнала. Спустя секунду-другую в пешеходов врезался мотоциклист, двигавшийся по направлению в центр. Со слов очевидцев, байкер летел на огромной скорости вслед за своими друзьями.

По всей видимости, спортсмен принял на себя основной удар - он упал на асфальт, получив тяжелую травму головы. Супруга не пострадала, лишь оказалась порвана ее сумка.

Медики успели довезти пациента до больницы, где он скончался. Байкер в результате аварии сломал ногу. После оказания медпомощи его отпустили домой. Мужчина занимается коммерческим клинингом. За рулем мотоцикла он не менее трех лет, ранее в ДТП не попадал. Водитель утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора и не успел среагировать, увидев пешеходов. Точную картину ДТП предстоит установить следователям.

Вячеслав Селифанов в свое время был тренером-преподавателем гимнастического клуба "Динамо", награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.