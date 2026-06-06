В Хабаровске грузовик насмерть сбил пожилую женщину

Женщина 1937 года рождения погибла в Хабаровске, когда на нее наехал сдававший назад грузовик, еще одна пострадавшая госпитализирована.

Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.

"По предварительным данным, сегодня в Хабаровске в районе дома №9 по ул. Калараша водитель "Газели" (мужчина 2003 года рождения), двигаясь задним ходом, допустил наезд на двух женщин-пешеходов, которые находились на проезжей части. В результате наезда от полученных травм женщина 1937 года скончалась на месте", - сказали в пресс-службе ведомства.

Вторая пострадавшая - женщина 1950 года рождения. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.