Иномарка протаранила магазин в Истре

Автомобиль Renault протаранил стену магазина в городском округе Истра — в итоге автомобиль оказался внутри. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ в своем Telegram-канале.

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По информации МВД, водитель автомобиля не справился с управлением. В результате пострадал один из покупателей. Он был госпитализирован, подробности его состояния не уточняется.

«В результате ДТП пострадал один из покупателей, получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — сообщили в пресс-службе.

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