Девочка-подросток погибла при опрокидывании иномарки в российском регионе

В Агрызском районе Татарстана произошла трагическая дорожная авария, унесшая жизнь 13-летней девочки-подростка. Как сообщила региональная прокуратура, автомобиль Hyundai Solaris, в котором находились несовершеннолетние пассажиры, опрокинулся в кювет, в результате чего один ребенок погиб на месте, а еще трое получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы. По факту происшествия правоохранительные органы организовали тщательную проверку, чтобы установить все обстоятельства этой трагедии.

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Согласно предварительным данным, авария произошла примерно в 13:25 по московскому времени на 6-м километре автомобильной дороги «Агрыз – Красный Бор». За рулем иномарки находилась женщина-водитель. Как отметили в прокуратуре, предварительной причиной ДТП названо нарушение правил дорожного движения: водитель не выбрала безопасную скорость движения, соответствующую конкретным дорожным и погодным условиям. В результате этого, не справившись с управлением, автомобиль вылетел с трассы и опрокинулся в придорожный кювет. Машина получила серьезные механические повреждения, а пассажиры оказались заблокированы в деформированном салоне.

По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель ребенка, прокуратура организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины трагедии, дана правовая оценка действиям водителя автомобиля. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.